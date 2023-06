Final Fantasy 16 omaggia FF9: in attesa del remake, spunta l'easter egg

Tra i numerosi segreti e easter egg nascosti in Final Fantasy XVI, spunta anche un simpatico omaggio a Final Fantasy IX, uno dei capitoli più amati della serie Square Enix.

Avvistato da molteplici videogiocatori e poi rilanciato anche dagli account social di casa PlayStation, uno spaventapasseri molto particolare si nasconde tra i regni di Valisthea. Come potete verificare dall'immagine, tra i campi di grano di Final Fantasy XVI è infatti possibile imbattersi in un insolito dissuasore per pennuti voraci. Decorato con un cappello di paglia a punta e una tunica blu, lo spaventapasseri riporta immediatamente alla mente Vivi Ornitier, tra i personaggi più amati di Final Fantasy IX.

A quanto pare, però, il mago di Square Enix non si nasconde solamente tra le spighe di grano, ma anche tra orti stracolmi di cavoli e altri campi coltivati. Insomma, sembra proprio che tra i regni di Valisthea gli agricoltori abbiano una speciale passione per la nona Fantasia Finale!

Un omaggio che sicuramente strapperà un sorriso ai fan della saga impegnati in Final Fantasy XVI e che parte della community non ha tardato a interpretare come un ulteriore indizio di un remake di Final Fantasy IX in arrivo. Per il momento, il rumor non ha ancora trovato conferma ufficiale, ma gli appassionati possono nel frattempo scoprire la cupa storia di Clive Rosfield.