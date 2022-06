Final Fantasy 16 è un gioco Open World oppure no?

Con la promessa di un nuovo trailer di Final Fantasy XVI in autunno, il producer Naoki Yoshida ha inaugurato una ricca stagione di interviste, durante le quali ha condiviso molteplici informazioni sul nuovo JRPG di Square Enix.

Tra i diversi aspetti affrontati dall'autore, troviamo anche la struttura del mondo di gioco. Nel discutere dell'ambientazione che accoglierà l'intreccio narrativo dell'avventura, Naoki Yoshida ha espressamente chiarito che Final Fantasy XVI non sarà un open world. Nonostante ciò, ha garantito, i giocatori avranno comunque la sensazione di agire all'interno di un mondo estremamente vasto. Il team di sviluppo ha infatti deciso di fondare il game design del JRPG su di una serie di macro-aree indipendenti. Queste ultime saranno con tutta probabilità notevolmente ampie, al punto che Naoki Yoshida ha parlato della sensazione di una effettiva "scala globale".



In tale ottica, i giocatori non dovrebbero trovarsi a rimpiangere eccessivamente l'assenza di un vero e proprio open-world, grazie ad un approccio che - almeno stando a quanto descritto sino ad ora - pare ricordare quanto fatto da Sony Santa Monica con il suo God of War nel 2018. All'interno della prossima Fantasia Finale, lo ricordiamo, i giocatori potranno esplorare il reame di Valisthea, frammentato nelle nazioni in conflitto che animeranno Final Fantasy XVI.