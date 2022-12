Final Fantasy 16 parlerà italiano! Square Enix svela il cast dei doppiatori

Dalle colonne del PlayStation Blog, i rappresentanti di Square Enix e Luminous Productions sorprendono il pubblico nostrano confermando il doppiaggio in italiano per Final Fantasy 16, il primo in assoluto per un videogioco di questa ormai iconica serie.

Questa importante notizia ci viene data da Sunil Godhania: sulle pagine del PS Blog italiano, il Senior Social Media Manager di Square Enix stila l'elenco degli attori che daranno vita ai personaggi di Final Fantasy 16 nell'edizione nostrana di Final Fantasy 16, svelando così il cast completo dei doppiatori che presteranno la propria voce ai protagonisti e ai personaggi ricorrenti dell'odissea ruolistica in sviluppo su PS5:

Clive Rosfield – Alessandro Capra

Joshua Rosfield – Arturo Sorino

Jill Warrick (bambina) – Beatrice Maruffa

Jill Warrick (giovane adulta) – Ilaria Silvestri

Cidolfus Telamon – Alberto Angrisano

Benedikta Harman – Katia Sorrentino

Hugo Kupka – Francesco Rizzi

Dion Lesage – Luca Appetiti

Barnabas Tharmr – Fabrizio Dolce

Prima di lasciarvi ai commenti, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il video di Final Fantasy 16 ai TGA 2022 ha svelato la data di lancio dell'avventura ruolistica di Square Enix, fissandola per il prossimo 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5.