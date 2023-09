Final Fantasy 16: patch 1.10 disponibile ora con skin gratis e tante novità

Annunciata nel weekend, la patch 1.10 di Final Fantasy 16 è ora disponibile per il download gratis su PS5, questo aggiornamento corregge vari bug e problemi minori ma include anche nuovi contenuti.

In particolare, fa il suo debutto un sistema che permette di modificare le skin dell armi, inoltre arriva la Onion Sword e ci sono anche nuovi costumi per Clive, Jill e Torgal (a proposito, ecco come cambiare le skin dei personaggi in Final Fantasy 16), infine vengono corretti bug e problemi minori con i testi, con il layout dei comandi e viene migliorato il bilanciamento della modalità arcade.

Come noto, le novità non finiscono qui perché Naoki Yoshida ha annunciato anche la versione PC di Final Fantasy 16 e due DLC a pagamento. Questi contenuti sono attualmente in fase di sviluppo ma non ci sono dettagli a riguardo, Final Fantasy 16 per PC non uscirà prima del 2024 dal momento che Square Enix e Sony hanno siglato un contratto per l'esclusiva PS5 fino al 31 dicembre 2023.

Nessuna finestra di lancio è stata resa nota per le due espansioni di FF16, queste ultime "approfondiranno la storia del gioco e di alcuni personaggi" ma il producer non si è voluto sbilanciare riguardo i contenuti dei due DLC a pagamento.