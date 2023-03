Final Fantasy 16 su PC come su PS5? Servirebbe una build da 2000 dollari

I personaggi di Final Fantasy XVI si sono recentemente mostrati in azione, grazie a una ricca selezione di gameplay distribuita da Square Enix, che ha ancora una volta riconfermato l'esclusività del titolo per PlayStation 5.

Un tema sul quale è tornato a esprimersi anche Naoki Yoshida, impegnato nello sviluppo del JRPG con il ruolo di producer. Nel corso di una recente intervista, l'autore videoludico ha affermato che al momento la realizzazione di un port PC di Final Fantasy XVI solleverebbe non pochi problemi di ottimizzazione.

"Sino a oggi, - ha spiegato infatti Yoshida - Final Fantasy XVI ha fatto affidamento sulle performance di PlayStation 5, sia per il design e l'aspetto creativo, sia per l'ottimizzazione. Spostando semplicemente tutto questo su PC, nel modo in cui è ora, non si riuscirebbe a ottenere lo stesso effetto proposto su console, a meno di non possedere un PC da oltre 300.000 Yen". Una somma che al cambio attuale corrisponde a circa 2.000 euro. Per portare sul mercato una versione PC di Final Fantasy XVI, spiega dunque Yoshida, Square Enix e il team di sviluppo dovrebbero impegnarsi in una profonda operazione di rimaneggiamento del titolo.



Con due modalità di fruizione pensate per Final Fantasy XVI, la nuova Fantasia Finale è dunque per il momento vincolata all'architettura di PlayStation 5, con lancio esclusivo in programma per il prossimo 22 giugno 2023.