Final Fantasy 16 per PC sarà esclusiva Epic Games Store o esce anche su Steam?

Dopo l'annuncio condiviso dal producer Naoki Yoshida, si attende da parte di Square Enix l'annuncio della data di lancio della versione PC di Final Fantasy XVI, già al centro di alcune indiscrezioni.

Di fronte alle ipotesi - avanzate dalla community - di una esclusività del porting su Epic Games Store, le pagine di Resetera hanno in particolare accolto le parole di un membro della redazione USA di VG24/7. Quest'ultimo, attivo sul forum come "APZonerunner", ha infatti smentito tale eventualità. Stando alle informazioni al momento a disposizione del giornalista videoludico, quest'ultimo esclude dunque la possibilità di vedere Final Fantasy XVI esordire su PC solamente sui lidi dello store di Epic Games. Ne deriva l'indiretta conferma di un day one del porting destinato a essere festeggiato anche dall'utenza Steam.



Non soddisfatto, il redattore di VG24/7 ha inoltre suggerito che i futuri DLC a pagamento di Final Fantasy XVI non andranno ad ampliare l'epilogo dell'avventura di Clive Rosefield. Al contrario, le due espansioni dovrebbero collocarsi nelle fasi centrali della storia narrata dall'action RPG Square Enix.



Al momento, lo ricordiamo, stiamo a ogni modo parlando di indiscrezioni non confermate, che potrebbero dunque rivelarsi parzialmente o totalmente errate. Per saperne di più, non resta che attendere aggiornamenti da parte di Square Enix.