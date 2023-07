Final Fantasy 16 perde la vetta dei più venduti in Giappone: c'è un nuovo campione

E' durato solo una settimana il primato di Final Fantasy 16 tra i giochi più venduti in Giappone: nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 2 luglio, il kolossal di Square Enix ha venduto quanto basta per occupare la seconda posizione, cedendo però il gradino più alto del podio ad una new entry.

Ad occupare il primo posto è Master Detective Archives Rain Code, nuova avventura investigativa sviluppata da Too Kyo Games, team composto da diversi autori di Danganronpa. L'esclusiva Nintendo Switch ha piazzato in totale 55.339 copie nella sua settimana d'esordio, mentre Final Fantasy XVI ha venduto ulteriori 37.763 unità. In ogni caso l'esclusiva PlayStation 5 ha già registrato pregevoli numeri a livello commerciale: Final Fantasy 16 è infatti a 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Di seguito, ecco la nuova Top 10 dal Giappone:

Master Detective Archives Rain Code - Switch, 55.339 Final Fantasy XVI . PS5, 37.763 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Switch, 26.089 Mario Kart 8 Deluxe - Switch, 10.244 Ghost Trick Phantom Detective - Switch, 8373 9 R.I.P. - Switch, 8080 Minecraft - Switch, 7241 Nintendo Switch Sports - Switch, 6925 Tokyo Xanadu eX+ - Switch, 5845 Super Smash Bros. Ultimate - Switch, 5341

Per quanto riguarda il lato hardware, Nintendo Switch OLED si mantiene in prima posizione con ulteriori 60.045 unità piazzate. Segue al secondo posto PS5 Standard con 44.967 unità, mentre il gradino più basso del podio spetta a Nintendo Switch Standard con altre 24.118 console vendute.