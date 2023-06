Final Fantasy 16, performance vs quality mode su PS5: il video confronto della demo

In vista del lancio del gioco e nel clima di festa della Summer Game Fest, il team di Square Enix ha reso disponibile una demo gratuita di Final Fantasy XVI, ora accessibile su PlayStation 5.

Il lancio del contenuto rappresenta un'occasione interessante per fare un primo punto della situazione sulla resa dell'action RPG sull'hardware Sony. In particolare, hanno fatto la propria comparsa i primi video confronti tra la modalità performance e quality di Final Fantasy XVI, con l'ormai noto El Analista de Bits che non ha fatto attendere il suo parere in merito. Con il filmato che trovate in apertura a questa news, l'analista offre infatti una prima disamina.

Stando ai test effettuati, la quality mode della demo di Final Fantasy XVI propone una risoluzione in 2160p, generata tramite upscaling a partire dai 1440p, e un frame rate a 30fps. Diversamente, la performance mode porta la fluidità sino a 60 fps, proponendo una risoluzione a 1440p, generata in uspcaling a partire dai 1080p. Nelle fasi più concitate, tuttavia, si rilevano cali di frame, che portano a l'azione anche a 40 fps. In entrambe le modalità di fruizione, le sequenze cinematiche di Final Fantasy XVI si presentano a 30 fps e i caricamenti risultano praticamente non esistenti. Sul fronte estetico, la quality mode offre, oltre a una risoluzione maggiore, una migliore qualità delle ombre e lievi potenziamenti nella resa dell'illuminazione.



I giocatori curiosi di testare il contenuto, possono sin da ora scaricare la demo gratis di Final Fantasy XVI su PS5.