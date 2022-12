Final Fantasy 16: quanti sono i personaggi giocabili?

Durante l'ultima edizione dei The Game Awards, Final Fantasy 16 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer piuttosto dinamico e spettacolare, che ha messo ancora una volta in risalto l'inedita virata verso il genere Action del nuovo capitolo della serie.

Una delle domande più diffuse tra i numerosissimi appassionati della saga di Square Enix, tuttavia, riguarda il numero di personaggi giocabili che saranno presenti all'interno del titolo. Il precedente capitolo numerato, Final Fantasy XV, permetteva infatti di controllare a turno tutti e quattro i protagonisti dell'avventura grazie a DLC e past post-lancio, mentre Final Fantasy XVI si è inizialmente presentato con un singolo protagonista giocabile, un ragazzo chiamato Clive Rosfield.

Nelle ultime settimane, tuttavia, il Creative Director del nuovo Action/RPG per Playstation 5, Kazutoyo Maehiro, ha ufficialmente confermato durante un'intervista che, almeno durante le prime ore del gioco, gli utenti avranno la possibilità di controllare un secondo personaggio di Final Fantasy 16, sul quale non sono però ancora stati al momento divulgati ulteriori dettagli: per saperne di più toccherà quindi attendere altre comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo, tenendo conto che la data d'uscita del gioco è fissata per il prossimo 22 giugno 2023 su PS5.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che è stata confermata ufficialmente la presenza del doppiaggio italiano in Final Fantasy 16.