Final Fantasy 16 tra peso, preload e day one patch: tanti dettagli da non perdere!

Con l'uscita di Final Fantasy XVI ormai dietro l'angolo, emergono diversi importanti dettagli riguardanti il peso complessivo del gioco, l'avvio del preload e quali migliorie specifiche verranno apportate con la prima patch prevista per il lancio. Facciamo chiarezza andando in ordine.

Anzitutto, grazie alla nota pagina Twitter PlayStation Game Size, veniamo a scoprire che Final Fantasy XVI peserà 90,18GB: si tratta dunque di un numero leggermente inferiore rispetto al peso di Final Fantasy 16 emerso negli scorsi giorni, posto sui 100GB. Il preload del nuovo kolossal Square Enix sarà disponibile a partire da martedì 20 giugno, dunque due giorni prima rispetto alla data d'uscita ufficiale.

Il peso su PlayStation 5, va specificato, si basa sulla versione 1.000.000 del gioco, senza calcolare dunque la day one patch di Final Fantasy 16 confermata da Square Enix e che dovrebbe avere in ogni caso un peso attorno i 300MB che non andrà così a pesare troppo sullo spazio libero richiesto per l'installazione. A proposito del primo aggiornamento disponibile subito al lancio, il producer Naoki Yoshida ha rivelato le note ufficiali dell'update e le migliorie che verranno apportate:

Risolto un problema con un flag di controllo che rende impossibile progredire con il gioco in specifiche condizioni

Risolto un problema che porta il gioco a chiudersi improvvisamente in specifiche condizioni

Ottimizzate le performance in più punti di gioco

Risolti alcuni problemi testuali minori

La patch di lancio dovrebbe dunque rendere Final Fantasy XVI più stabile ed efficiente, soprattutto in termini di stabilità del frame-rate. E adesso non resta che attendere il 22 giugno.