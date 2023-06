Final Fantasy 16: Platinum e il team di Kingdom Hearts hanno contribuito allo sviluppo

Square Enix ha parlato più volte di Final Fantasy 16 come di un grande blockbuster, una produzione su larga scala che ha richiesto l'aiuto di altri studi per essere portata a termine, prassi in realtà piuttosto comune nell'industria dei videogiochi, sopratutto nel caso di grandi giochi AAA.

Nel caso di Final Fantasy XVI, la Business Unit III di Square Enix si è avvalsa della collaborazione di PlatinumGames e del team di Kingdom Hearts. Nello specifico PlatinumGames ha messo a disposizione un team capitanata da Takahisa Taura (game designer di NieR Automata) per aiutare con lo sviluppo di alcune meccaniche di gioco mentre lo studio di Kingdom Hearts con sede a Osaka ha contribuito a plasmare il Battle System.

La Business Unit 3 ha anche creato un nuovo motore per Final Fantasy 16, un engine proprietario di Square Enix che dice così addio al Luminous Engine e preferisce non affidarsi all'ampiamente collaudato Unreal Engine. Tra poche settimane scopriremo come se la caverà questo nuovo motore alla prova sul campo.

Final Fantasy XVI è completo e non ci sarà nessuna day one patch, il gioco esce il 22 giugno 2023 solo su PlayStation 5 mentre la demo di Final Fantasy 16 esce oggi lunedì 12 giugno, disponibile dalle 10:00 del mattino ora italiana.