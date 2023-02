Final Fantasy 16, possono bastare 11 ore di filmati? La storia sarà fatta e finita

Ricordate Final Fantasy 15 e suoi episodi aggiuntivi pubblicati sotto forma di DLC per colmare i vuoti della trama principale? Ebbene, scordateveli, perché con Final Fantasy 16 Square Enix ha cambiato approccio preponendosi l'obiettivo di raccontare una storia fatta e finita, nonché molto corposa.

A svelarlo è stato Naoki Yoshida in un'intervista concessa a VG247.com, durante la quale ha anche confermato la presenza di un quantitativo impressionante di filmati, tutti realizzati con il motore di gioco: ben 11 ore, praticamente quanto sei film (minuto più, minuto meno)!

Il team capitanato da Yoshi-P, già salvatore di Final Fantasy 14, ha sempre avuto le idee molto chiare durante la realizzazione della sedicesima fantasia finale. "Per noi era molto importante raccontare una storia completa dall'inizio alla fine e credo che abbiamo raggiunto il nostro scopo. Per farvi capire, ci sono 11 ore di cutscene, tutte integrate senza interruzioni nell'avventura e mosse dal motore di gioco".

Gli sviluppatori si sono anche impegnati per realizzare dei filmati coerenti con il gameplay della produzione. "C'è anche un altro aspetto sul quale ci siamo focalizzati durante lo sviluppo. Nelle cutscene non volevamo vedere Clive eseguire delle mosse impossibili da replicare nel gioco. Vediamo spesso dei filmati in cui i personaggi fanno cose impressionati, ti viene da dire 'wow', poi vai nel gioco e scopri di non poterle eseguire... è una cosa che odio".



Dovremo attendere fino al 22 giugno 2023 per apprezzare, in esclusiva temporale PlayStation 5, le undici ore di cutscene realizzate a corollario di uno dei gameplay più rivoluzionari della saga, che farà a meno del combattimento a turni per addentrarsi nei meandri dell'action più puro. Di questo però ve ne parla meglio Alessandro Bruni nella sua corposa anteprima di Final Fantasy 16.