Final Fantasy 16: poster e cartelloni invadono i negozi giapponesi

Square Enix Japan ha iniziato la campagna promozionale di Final Fantasy XVI in Giappone, in queste ore i rivenditori giapponesi hanno ricevuto il materiale promozionale da esporre in store per incentivare i preordini e comunicare la data di uscita del gioco ai consumatori.

Poster, cartelloni pubblicitari, cubi cartonati e volantini, i negozianti giapponesi possono ora iniziare a mostrare il materiale promozionale di Final Fantasy XVI nei propri punti vendita, idealmente presto la campagna marketing retail dovrebbe iniziare anche in Occidente, possiamo quindi aspettarci che i cartelloni inizino presto ad invadere anche i negozi italiani.

Final Fantasy 16 esce il 22 giugno 2023, si tratta di una delle uscite più importanti della prima metà dell'anno e non solo, un blockbuster di grande richiamo che ha tutte le carte in regola per generare ottimi numeri e diventare uno dei videogiochi più venduti dell'anno.

Nei giorni scorsi, Naoki Yoshida ha ribadito che Final Fantasy 16 non uscirà su PC e anzi ha invitato tutti i giocatori interessati a comprare una PS5, dal momento che il gioco verrà pubblicato in esclusiva sulla console Sony. Lo sapete? Final Fantasy 16 è interamente doppiato in italiano, si tratta del primo gioco della serie Square Enix a godere del doppiaggio completo nella nostra lingua.