In Final Fantasy 16 si potrà accarezzare il cane Torgal: eccolo in una clip coccolosa

Sapevamo già che in Final Fantasy 16 saremmo stati accompagnati dal cane Torgal durante le nostre peregrinazioni e battaglie, ma ecco emergere un nuovo e non trascurabile dettaglio da parte di Square-Enix: Clive potrà coccolare il suo fido compagno con delle carezze.

A darci una dimostrazione pratica di come potremo esternare tutto il nostro affetto a Torgal nei momenti più quieti dell'avventura, abbiamo la nuova clip di gameplay mostrata da Square-Enix. Come potete osservare dando uno sguardo al post che vi abbiamo riportato più in basso, potremo avvicinarci a Torgal nel momento che desideriamo per regaragli una carezza e rinvigorire il suo spirito.

Non sono mancati i commenti sarcastici degli utenti che ritengono questa un'aggiunta di poco valore per la qualità complessiva del gioco. Il gesto di accarezzare gli animali, tuttavia, è presente in un numero sempre crescente di titoli, e a dire la verità non sono pochi gli utenti che apprezzano molto la possibilità di coccolare i propri animali da compagnia virtuali.

Nel frattempo, un'altra clip di gameplay mostrata da Square-Enix, ambientata in una fitta foresta esplorabile all'interno del JRPG, ha scatenato il caos fra i fan di Final Fantasy che temono che nel titolo ci possano essere delle schermate di caricamento nascoste.