In Final Fantasy 16 potremo giocare con tre diverse versioni di Clive, il protagonista

Nel corso della serata, Sony ha trasmesso un nuovo State of Play dedicato interamente a Final Fantasy 16, durante il quale Square Enix non ha solo mostrato numerose sequenze di gameplay ma ha anche svelato qualche dettaglio in più sulla trama.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo durante la trasmissione, potremo giocare tre diverse versioni del protagonista, che prende il nome di Clive. L'avventura ha inizio quando l'unico personaggio giocabile di Final Fantasy 16 ha circa vent'anni, ma sarà possibile esplorare il suo passato grazie ad un flashback in cui potremo rivivere un periodo in cui il soldato è solo un bambino di dieci anni. Solo nelle fasi avanzate del gioco avremo accesso alla 'forma finale' di Clive, quando raggiungerà i tren'anni. Si tratta quindi di una conferma di quanto ipotizzato dai fan in seguito alla visione dei primi trailer dell'esclusiva PlayStation, in cui si vedeva una versione più giovane del protagonista rispetto alle immagini ufficiali.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su ciascuna di queste tre fasi dell'avventura, vi ricordiamo che il gioco è previsto per il prossimo 22 giugno 2023 in esclusiva sulla console di ultima generazione Sony e, almeno per adesso, non sembra sia prevista una versione PC o Xbox Series X|S in un secondo momento.