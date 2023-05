Final Fantasy 16: i metodi di spostamento saranno piuttosto limitati

Quando manca meno di un mese al lancio di Final Fantasy 16, i rappresentanti della Creative Business Unit III di Square Enix hanno condotto una lunga chiacchierata con Game Informer svelando altri dettagli in merito alla loro produzione. Tra i vari argomenti affrontati, c'è stato anche quello delle traversate.

Nel corso degli anni, gli episodi della serie Final Fantasy hanno offerto ai loro videogiocatori molteplici metodi di spostamento, come navi, canoe, automobili e non solo. Senza andare troppo indietro nel tempo e rimanendo in casa Business Unit III, ricordiamo che Final Fantasy 14 offre un ampio ventaglio di metodi di spostamento: oltre agli immancabili Chocobo, ci sono anche la Regalia di Final Fantasy 15 e la Megitek Armor, per citarne un paio.

Per Final Fantasy 16, Naoki Yoshida & co. hanno tuttavia deciso di limitare il più possibile i metodi di spostamento, permettendo ai giocatori che interpretano Clive Rosfield di muoversi per Valisthea solo ed esclusivamente a piedi e in groppa ai Chocobo. "A dire la verità, ci sono solo i Chocobo", ha confessato il Game Director Hiroshi Takai alla domanda diretta dei nostri colleghi di Game Informer. "Nei Final Fantasy del passato avevate canoe, barche e auto per viaggiare. Ma in Final Fantasy 16, essendo basato su una world map principale, sulla possibilità di viaggiare a partire dalla world map e di effettuare il viaggio rapido da essa, abbiamo ritenuto che non fosse necessario espandere i sistemi per le traversate. Quindi sì, si può solo camminare e cavalcare i Chocobo".

Non aspettatevi altri tipi di veicoli quindi, anche se sarà chiaramente presente un sistema di viaggio rapido che vi permetterà di raggiungere in un battibaleno le altre aree del mondo di gioco. Nel corso della medesima intervista, gli sviluppatori hanno anche parlato dell'endgame e della modalità New Game Plus di Final Fantasy 16.