Final Fantasy 16: quali sono pregi e difetti del gioco Square Enix per PS5?

Final Fantasy 16 è ormai giunto. Clive Rosfield, protagonista del sedicesimo capitolo numerato, ha sguainato la sua spada a partire dal 22 giugno in esclusiva temporale su Playstation 5.

Abbiamo provato e analizzato a fondo il gioco nella nostra recensione di Final Fantasy 16, e ora vorremmo riassumervi le caratteristiche distintive dell'opera. Ecco quelli che secondo noi sono i pregi e i difetti di Final Fantasy 16. Partiamo prima dalle note dolenti.

Manca un selettore della difficoltà

Per una precisa scelta di sviluppo, il livello di sfida in Final Fantasy 16 è calibrato sulla base degli accessori che si indossano. Il team ha infatti creato un set di cinque accessori che possono essere combinati fra loro per semplificare una o più meccaniche del combattimento, permettendo ad esempio di automatizzare la schivata. Sebbene esistano delle modalità di gioco, come la Modalità Storia e la Modalità Azione, oppure la Modalità Final Fantasy, la complessità dei combattimenti è determinata soprattutto dai benefici attivati da specifici accessori, che a loro volta consumano uno dei tre slot in equipaggiamento a disposizione di Clive.

L'esplorazione dei dungeon è limitata

Fatta eccezione per alcune macro-aree, pensate appositamente per essere setacciate e depredate, per una precisa scelta di sviluppo i dungeon nel gioco si presentano ristretti, scuri o lineari. Nonostante la presenza di svariati tesori da raccogliere, quindi, l'esplorazione in questi casi è ridotta al minimo. Final Fantasy 16 ha scelto di privilegiare l'utilizzo delle location per finalità principalmente narrative. Questo aspetto prova a ribilanciarsi con il carattere open-map del gioco, che ci consente di viaggiare fra una località e l'altra attraverso una mappa 3D, rivisitando anche i luoghi già solcati in precedenza per aumentare il fattore della rigiocabilità, ma i dungeon si limitano a essere soltanto dei lunghi corridoi.

Le avventure secondarie sono più che altro fetch quest

Uno dei momenti in cui Final Fantasy 16 si perde maggiormente è nella gestione delle missioni secondarie. Pensate per spezzare il ritmo narrativo e sciogliere l'elevato livello di tensione che ci accompagna per quasi tutta l'avventura, le side quest hanno uno scarso impatto sul piano strettamente ludico. Nonostante la cura maniacale riversata dagli sviluppatori nella costruzione del mondo di gioco, le missioni secondarie in questo sedicesimo episodio si riducono a essere fetch quest (raccogliere un oggetto, uccidere un nemico, andare dal punto A al punto B, ecc.). C'è da ammettere che quantomeno sul piano narrativo, alcuni incarichi opzionali contribuiscono all'approfondimento del worldbuilding.

E ora passiamo a quelli che sono i pregi di Final Fantasy XVI a nostro avviso.

La sceneggiatura lascia il segno

Naoki Yoshida, producer del gioco, lo ha ribadito in più circostanze: la storia di Final Fantasy 16 è piena di adrenalina ed emozioni, e così è davvero. Il lavoro svolto sulla scrittura della lore, dei personaggi e degli eventi è estremamente curato e coinvolgente. La trama del gioco per la prima volta si rivolge a un target più maturo e rivela numerose influenze da opere molto conosciute e ancora più amate, quali Il trono di spade e l'Attacco dei Giganti, ma è perfettamente ricamata sull'universo di gioco, dando al protagonista e al giocatore una motivazione reale per completare la propria missione.

Il sistema di combattimento è una novità per la saga

Sicuramente l'aspetto più rivoluzionario all'interno di Final Fantasy 16, questo sedicesimo episodio all'interno della linea canonica presenta un combat system full-action. Il designer del sistema di combattimento è Ryota Suzuki, noto per il suo lavoro a Devil May Cry 5, e lui stesso lo ha definito il suo personale capolavoro. I combattimenti in Final Fantasy 16 hanno un'impronta frenetica e scattante, svincolandosi dal più tradizionale sistema a turni, in un esperimento rischioso che dimostra comunque il coraggio di una certa visione per questo titolo della serie. Niente paura, però: il sistema è adattabile all'effettivo livello di dimestichezza di ogni giocatore con le dinamiche action, per cui si può semplificare in caso di eccessiva difficoltà.

Tutte le battaglie boss hanno una loro unicità

Anche con prodotti Tripla A, non è insolito che alcune delle meccaniche di specifiche battaglie boss tendano a ripetersi e a ricorrere in più di un'occasione, a volte in chiave rivisitata e a volte nella stessa identica maniera. Non è il caso di Final Fantasy 16.

In questo nuovo capitolo, infatti, ogni battaglia boss è pensata per essere unica e indimenticabile. Si passa a scenari a scorrimento fino a rocambolesche battaglie aeree con comandi in stile sparatutto, tutto intervallato da una serie di azioni spettacolari. Se vi accingete a intraprendere il vostro cammino per la prima volta, ci sono anche molti altri aspetti degni di nota nel nuovo gioco di ruolo di Square-Enix. In particolare, date un'occhiata alle 5 cose da sapere prima di iniziare a giocare a Final Fantasy 16 per assicurarvi di arrivare perfettamente preparati per il vostro prossimo viaggio nelle terre di Valisthea.