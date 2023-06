Final Fantasy 16, preordini inferiori a FF15? Square Enix sarebbe preoccupata

Le rassicurazioni di Square Enix in merito allo stato dei lavori di Final Fantasy 7 Rebirth hanno offerto a Imran Khan, voce autorevole del giornalismo videoludico, l'assist perfetto per riflettere sull'andamento dei preordini di Final Fantasy 16, che a quanto pare conosce molto meglio di noi.

La comunicazione relativa a Final Fantasy 7 Rebirth, fa notare Khan, sarebbe avvenuta con modalità e tempistiche insolite, ossia mediante uno strano aggiornamento in stile Q&A e a poche settimane dal lancio di un altro importante capitolo della serie, Final Fantasy 16, sul quale dovrebbero invece essere puntati tutti i riflettori. Come mai? Secondo Khan, l'obiettivo di Square Enix potrebbe essere quello di estendere il più possibile la finestra marketing di Final Fantasy 7 Rebirth, per garantirgli il maggior numero di vendite possibile.

A preoccupare l'azienda giapponese potrebbe essere tanto il repentino crollo delle vendite di Final Fantasy 7 Remake (che nel 2020 partì forte, finendo tuttavia lontano dalle posizioni alte delle classifiche nelle settimane successive), sia i preordini di Final Fantasy 16, che secondo il giornalista sarebbero al di sotto delle aspettative.

Non siamo in possesso di numeri precisi, dunque dobbiamo necessariamente attenerci alle parole (non ufficiali) di Khan, che immaginiamo abbia qualche contatto nell'ambiente. Il giornalista ha "recentemente sentito dire che Square Enix sta andando nel panico a causa dei numeri dei preordini di Final Fantasy 16, che starebbero procedendo più lentamente di quelli di Final Fantasy 15, anche tenendo conto del fatto che verrà lanciato su un numero inferiore di piattaforme".

"Il numero dei preordini vengono considerati utili solamente per valutare le vendite garantite al day one (una metrica differente dalle vendite potenziali al day one), dunque i numeri reali potrebbero anche essere più alti", ha precisato Khan, che poi si è domandato: "Con l'attuale andamento dei preordini, mi chiedo se Square Enix voglia ricordare alle persone dell'esistenza del prossimo capitolo della trilogia di Final Fantasy 7 per offrirgli una finestra di marketing più ampia rispetto a quella inizialmente pianificata".

In mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Square Enix, dobbiamo necessariamente prendere queste speculazioni con le pinze, pur provenendo da una voce normalmente ritenuta autorevole. La verità la sapremo solo tra qualche settimana, il 22 giugno 2023 per l'esattezza, quando Final Fantasy 16 approderà sul mercato in esclusiva PS5.