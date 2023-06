Final Fantasy 16: i preordini schizzano in alto in Giappone, ad un passo dal lancio su PS5

L'attesa nei confronti di Final Fantasy XVI si sta facendo sempre più consistente ora che mancano pochissimi giorni all'esordio su PlayStation 5: il kolossal di Square Enix sarà disponibile dal 22 giugno ed intanto è corsa ai preordini, quantomeno in Giappone.

Come fatto notare dall'insider Genki, specializzato sul territorio giapponese, nelle ultime settimane le prenotazioni relative al nuovo Final Fantasy sono schizzate letteralmente in alto dopo un periodo relativamente tranquillo nei mesi precedenti, segno di come l'attesa nei confronti del gioco sia molto consistente. L'insider ha esaminato le prevendite della versione retail di Final Fantasy XVI basandosi su una piccola catena giapponese, e pur senza magari dare un quadro totalmente chiaro della situazione è un indicatore di come comunque il pubblico nipponico abbia fame del gioco capitolo, e non è dunque affatto da escludere che anche in altre parti del mondo i pre-order si siano fatti molto più consistenti con l'avvicinarsi della data d'uscita.

Genki sottolinea in ogni caso che i numeri di Final Fantasy XVI appaiono inferiori rispetto ai più recenti giochi principali della serie (come Final Fantasy XV o Final Fantasy VII Remake) in quanto la base installata da PS5 in Giappone non è ancora così consistente a causa di molteplici fattori. Nelle scorse settimane si erano diffuse voci secondo le quali Square Enix era preoccupata dai preorder di Final Fantasy 16, ritenuti inferiori alle aspettative. Indubbiamente la base installata di PS5 ed il fatto che il gioco arrivi in esclusiva temporale sulla console Sony potrebbero aver influito sui risultati, tuttavia con la crescita delle ultime settimane e le elevate aspettative nei confronti del gioco sarà molto interessante scoprire quale sarà l'impatto di Final Fantasy XVI a livello commerciale.

In aggiunta, Final Fantasy 16 è in cima ai Most Wanted di Famitsu, per quella che con tutta probabilità sarà l'ultima volta che lo vedremo comparire in classifica.