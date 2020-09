Final Fantasy 16 presto in arrivo: in sviluppo da 4 anni, per Jason Schreier

Seppur anticipato a stretto giro da alcune indiscrezioni, l'annuncio di Final Fantasy XVI durante l'ultimo appuntamento streaming di Sony non ha mancato di destare grande stupore nel pubblico.

Affidato alle cure di Naoki Yoshida e Hiroshi Takai, il JRPG sembra pronto a virare verso atmosfere da fantasy medioevale. Il titolo si è sino ad ora mostrato in uno spettacolare reveal trailer e in alcuni primi screenshot, ma il team di sviluppo ha già reso noto che Square Enix diffonderà nuove informazioni su Final Fantasy 16 solamente nel 2021. Per apprendere dettagli su quelle che saranno trama e dinamiche di gameplay del gioco, sarà dunque necessario aspettare qualche mese.

Potrebbe invece risultare meno lunga del previsto l'attesa per la pubblicazione dell'attesa produzione. A suggerirlo è Jason Schreier, noto e tradizionalmente ben informato giornalista videoludico. Nel corso di un recente podcast, l'Editor di Bloomberg ha infatti dichiarato che i lavori su Final Fantasy XVI avrebbero preso il via già nel corso del 2016. Il JRPG sarebbe poi entrato nel pieno del processo di sviluppo tra 2018 e 2019. Una tabella di marcia che sembra suggerire che il JRPG si trovi già a buon punto: una sensazione rimarcata dallo stesso Schreier, che afferma che il lancio del titolo avverrà "prima di quanto le persone pensino".



Al momento, lo ricordiamo, da Square Enix non sono giunte conferme ufficiali in merito alle tempistiche di sviluppo o esordio del già attesissimo Final Fantasy 16.