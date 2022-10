'Final Fantasy 16 è quasi pronto, novità in arrivo a breve', promette il producer

Sullo sfondo della pubblicazione dell'ultimo trailer ufficiale di Final Fantasy 16, il producer del gioco, Naoki Yoshida, è intervenuto su Twitter per aggiornare i fan della serie in merito allo stato dei lavori di questa produzione.

Anzitutto, Yoshida ha confermato che lo sviluppo del gioco ha quasi raggiunto lo stato finale, con il team attualmente impegnato nelle fasi di pulizia del codice dai bug e di ottimizzazione generale.



Nelle prossime settimane, ha continuato Yoshida, le figure chiave del team parteciparanno poi a diverse interviste con redazioni da tutto il mondo, per condividere nuove succose informazioni sul gioco. Il producer si è infine congedato invitando i fan a seguire gli ultimi aggiornamenti su Final Fantasy 16.

E continuando a parlare del JRPG di Square-Enix, sembra che Yoshida stesso sia uno dei più grandi fan di questo titolo. In una news risalente al mese di settembre, vi abbiamo raccontato di come il producer abbia portato a termine una run completa di Final Fantasy 16, descrivendo l'esperienza come un forte mix di narrazione e azione.

Il gioco segnerà un ritorno alle atmosfere medievali fantasy che hanno caratterizzato i primi capitoli della serie, e proporrà un cast di personaggi coinvolti in vicende dai toni dark e maturi. Non è allora un caso che, per i lettori di Famitsu, sia proprio Final Fantasy 16 il titolo più desiderato.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 uscirà in esclusiva su PlayStation 5 nel corso dell'estate 2023.