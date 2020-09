Final Fantasy 16 solo su PS5? Analista parla di esclusiva temporale

Continua la confusione riguardo l'esclusiva di Final Fantasy 16: il gioco uscirà solo su PlayStation 5? Square Enix ha citato inizialmente anche la versione PC parlando di "Console Exclusive" per poi ritrattare e confermare l'esclusiva PS5 assoluta. Ma a quanto pare le cose non stanno così.

Stando a quanto riportato da Piers Harding-Rolls (Analista Senior di Ampere Analysis) Final Fantasy 16 sarebbe esclusiva assoluta PS5 per sei mesi e esclusiva console per dodici mesi. Questo vuol dire che sei mesi dopo il lancio il gioco potrebbe arrivare su PC mentre non uscirà su altre console prima di un anno. Square Enix, come detto, ha ritrattato l'esistenza di una versione PC riportando come Final Fantasy XVI sia esclusiva totale PlayStation 5.

Certamente ne sapremo di più il prossimo anno, Naoki Yoshida ha pubblicato un messaggio per la community confermando l'arrivo di altri dettagli nel 2021: "Sveleremo nuove informazioni nel 2021. Nel frattempo, vi invito a divertirvi immaginando ciò che verrà. Abbiamo in serbo molte sorprese, non solo per il nuovo capitolo della serie, Final Fantasy XVI, ma anche per Final Fantasy XIV. Inutile dire che mi impegnerò molto su entrambi i titoli!"