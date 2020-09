Final Fantasy 16 per PS5 doveva essere svelato all'evento di giugno?

Non accennano ad esaurirsi le indiscrezioni che vogliono l'annuncio imminente di Final Fantasy 16 in esclusiva per PlayStation 5. La data più gettonata è quella di domani 16 settembre, giorno in cui andrà in onda il PS5 showcase di settembre.

Sarà davvero così? Non c'è alcuna certezza al momento, ma lo scorso weekend è venuta a crearsi una lunghissima discussione su ResetERA che ha coinvolto anche alcune note personalità dell'industria videoludica, quindi certamente non i primi utenti che passano. Alcuni, come l'analista di Niko Partners Daniel "ZhugeEX" Ahmad, ritengono molto probabile un annuncio domani, altri invece sono più diffidenti. Nella discussione si è infilato anche APZonerunner, Feature Editor di VG247.com, che ha condiviso qualcosa di molto interessante: secondo il giornalista, l'annuncio di Final Fantasy 16 era previsto durante l'evento PS5 The Future of Gaming dello scorso giugno, ma Square Enix lo avrebbe cancellato per fare spazio a Projec Athia, poiché Sony avrebbe chiesto espressamente giochi dall'impatto grafico dirompente.

"Sulla base delle informazioni in mio possesso: nel grande schema delle cose, questo gioco [Final Fantasy 16, ndr] avrebbe dovuto far parte dell'evento Sony di giugno - ma questo era il piano all'inizio dell'anno, prima della COVID-19, quando le cose mostrate all'evento di giugno potevano anche finire all'E3 oppure ad altri grandi show.



È probabile che lo scorso giugno Square Enix abbia giudicato l'impatto grafico di Final Fantasy 16 non all'altezza delle richieste di Sony. Secondo il giornalista, la sedicesima fantasia finale gira sull'ormai "collaudato motore grafico" della serie. Project Athia, dal canto suo, è un "progetto proiettato al futuro, visivamente impressionante".

Chiaramente, non possiamo confermare le parole del giornalista, dal momento che non sono ufficiali. Ciò che è certo, è che Square Enix ha in serbo altri annunci per questo 2020.