Final Fantasy 16 è stato il titolo PS5 più giocato in Giappone durante il mese di lancio

Dopo aver ricevuto conferma delle 3 milioni di copie durante il periodo di lancio, ecco che i dati rilevati da Ampere Games ci confermano che Final Fantasy XVI è stato il titolo più giocato in Giappone durante il mese di giugno.

Il report di Ampere afferma che Final Fantasy XVI è stato il sesto gioco più grande per numero di utenti attivi su base mensile a livello globale per l'ammiraglia di Sony a giugno 2023, con circa il 13% dei possessori di PS5 che ha giocato al JRPG. Il mercato più grande è stato quello degli Stati Uniti, mentre in seconda posizione troviamo il Giappone, seguito da a Regno Unito, Germania, Canada e Corea del Sud.

Anche il tempo di riproduzione è stato più alto in Giappone, con mediamente quasi quattro ore in più rispetto al tempo di riproduzione negli Stati Uniti. Inoltre, il gioco sviluppato da Naoki Yoshida è stato il secondo titolo per PS5 più alto per numero di utenti attivi quotidianamente a livello globale per tre giorni dopo il suo lancio. Final Fantasy XVI è riuscito a battere Call of Duty durante questo periodo di tempo, ma non ha potuto nulla contro FIFA 23.

Nel frattempo, Naoki Yoshida lascia aperte le porte ad un crossover tra Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV.