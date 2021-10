Final Fantasy 16 per PS5 è il gioco più atteso in Giappone

Dopo aver ceduto il gradino più alto del podio a Tales of Arise, Final Fantasy XVI tona ad essere il videogioco più atteso in Giappone dai lettori di Famitsu, seguito da Shin Megami Tensei V e da The Legend of Zelda Breath of the Wild.

A ridosso del podio troviamo Bayonetta 3 mentre in quinta e sesta posizione si fanno spazio i remake di Pokemon Diamante e Perla e Splatoon 3, in Top 10 trovano spazio anche Super Robot Wars 30, Ushiro e Triangle Strategy per Nintendo Switch.

[PS5] Final Fantasy XVI – 620 voti [NSW] Shin Megami Tensei V – 512 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 451 voti [NSW] Bayonetta 3 – 448 voti [NSW] Pokemon Diamante e Perla Remake – 355 voti [NSW] Splatoon 3 – 299 voti [PS4] Super Robot Wars 30 – 281 voti [NSW] Ushiro – 246 voti [NSW] Super Robot Wars 30 – 212 voti [NSW] Triangle Strategy – 205 voti [PS5] Gran Turismo 7 – 201 voti [NSW] Leggende Pokemon Arceus – 189 voti [PS5] Pragmata – 164 voti [PS4] Elden Ring – 140 voti [NSW] Mario Party Superstars – 109 voti [PS4] Dynasty Warriors 9 Empires – 106 voti [NSW] Power Pro Kun Pocket R – 104 voti [PS4] Anonymous;Code – 90 voti [NSW] Anonymous;Code – 88 voti [PS4] The King of Fighters XV – 85 voti [NSW] Touken Ranbu Warriors – 72 voti [PS5] Horizon Forbidden West – 71 voti [NSW] Danganronpa Decadence – 69 voti [PS5] Elden Ring – 67 voti [PS4] Relayer – 66 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink – 64 voti [NSW] Chocobo GP – 61 voti [PS4] Blue Reflection Second Light – 60 voti [NSW] Megaton Musashi – 58 voti [NSW] Metal Max Wild West – 56 voti

In chiusura della classifica, Blue Reflection Second Light, Megaton Musashi e Metal Max Wild West. Da segnalare anche la presenza di un solo gioco di produzione occidentale, Horizon Forbidden West di Guerrilla Games.