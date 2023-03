Final Fantasy 16 per PS5 ha la modalità New Game Plus?

Abbiamo giocato con Final Fantasy 16, il gioco Square Enix è al centro di una intensa campagna promozionale in questi giorni e proprio grazie ad una serie di interviste è stata confermata la presenza della modalità New Game Plus.

Oltre a due diversi livelli di difficoltà, Final Fantasy XVI proporrà anche una modalità New Game Plus denominata Final Fantasy. Nuova Partita + presenterà un livello di difficoltà superiore e nuove sfide con nemici più forti e più numerosi, inoltre ci saranno battaglie completamente diverse. Come di consueto, per sbloccare il New Game Plus bisognerà terminare il gioco almeno una volta.

Final Fantasy 16 non ha combattimenti a turni e si presenta come uno Stylish Action con elementi RPG, con un combat system paragonato spesso a quello di Devil May Cry e non è un caso, dal momento che ad occuparsi del sistema di combattimento troviamo proprio un veterano della serie Capcom. Lo stesso Naoki Yoshida non vuole che ci si riferisca a Final Fantasy 16 con il termine JRPG mettendo subito in chiaro come la sua nuova opera non sia un gioco di ruolo giapponese tradizionale.

Il nuovo gioco Square Enix è atteso per il 22 giugno solo su PlayStation 5, Sony ha collaborato allo sviluppo di Final Fantasy 16 e per questo (al momento) il gioco uscirà esclusivamente su PS5.