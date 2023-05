Final Fantasy 16 su PS5: paura e delirio a Valisthea nel folle spot giapponese!

Dopo aver fatto da grancassa mediatica ai tanti annunci del PlayStation Showcase, la macchina promozionale di PlayStation Japan sforna un esilarante spot di PS5 interamente dedicato a Final Fantasy 16.

Ad accompagnare le scene gioviali dell'ultima, folle pubblicità nipponica di PlayStation 5 troviamo l'immancabile jingle che celebra l'imminente arrivo sul mercat del prossimo capitolo della storica odissea ruolistica prodotta e sviluppata da Square Enix.

Lo spot di Final Fantasy 16 e PlayStation 5 mostra i tanti appassionati della serie alle prese con le sfide offerte dall'avventura da vivere insieme a Clive Rosfield e i suoi alleati, alle prese con le creature che minacciano di spezzare la luce dei Cristalli Madre e di porre fine all'esistenza stessa degli abitanti di Valisthea.

Date perciò un'occhiata al nuovo filmato promozionale di PlayStation Japan dedicato a PS5 e FF16 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere questo nostro approfondimento su Final Fantasy 16 alla prova, tra epica titanica e azione sfrenata per ingannare l'attesa in vista del lancio dell'esclusiva PlayStation 5 previsto per il mai troppo vicino 22 giugno.