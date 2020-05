Final Fantasy 16 su PS5 e Series X: annuncio in estate e combat system in stile soulslike?

Sono sempre più numerosi i rumor sugli annunci in arrivo nel corso dell'estate e tra questi ce n'è anche uno dalla dubbia provenienza secondo il quale a breve assisteremo al reveal di Final Fantasy 16.

Secondo le voci di corridoio, riportate da alcuni utenti su 4Chan, il nuovo capitolo dell'amatissima serie verrà annunciato durante l'estate e avrà come game director Naoki Yoshida, considerato da molti come l'uomo che ha dato una seconda vita a Final Fantasy XIV. La particolarità di questo ipotetico FF16 starebbe tutta nel combat system, un ibrido tra quanto visto nel quindicesimo capitolo e un soulslike con un pizzico di strategia. Il rumor sostiene che il progetto sia in sviluppo dal 2017 su UE4 e che Square Enix stia valutando l'idea di un upgrade del motore di gioco, ovvero di un passaggio all'Unreal Engine 5. Stando sempre al rumor, Square sarebbe in procinto di annunciare anche una nuova proprietà intellettuale che prende il nome di Crimson Arbitium, la quale non sarebbe altro che una sorta di seguito spirituale di Parasite Eve.

Per quanto tutto ciò sia indubbiamente interessante, sono molto alte le probabilità che si tratti dell'ennesimo rumor creato da qualche utente annoiato, dal momento che Square Enix è attualmente al lavoro sulla seconda parte di Final Fantasy 7 Remake e potrebbe volerci un po' prima che un nuovo capitolo veda la luce.