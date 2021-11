Che fine ha fatto Final Fantasy 16 per PS5, lo vedremo ai Game Awards di dicembre?

Che fine ha fatto Final Fantasy 16? Il nuovo gioco della celebre serie Square Enix sembra essere sparito dai riflettori dopo una presentazione avvenuta nell'estate 2020. Quando rivedremo nuovamente FF16 e che novità ci sono sul gioco?

In realtà non abbiamo particolari indizi da questo punto di vista, la speranza è che Final Fantasy 16 possa essere uno dei giochi presenti ai The Game Awards del 10 dicembre ma nessun insider ha dichiarato nulla in proposito e dunque non ci sono certezze in merito.

Nei mesi scorsi Square Enix ha mostrato Forspoken (ex Project Athia) lasciando invece in disparte Final Fantasy XVI, sono in molti però ad attendere novità sul gioco. Naoki Yoshida ha dichiarato che la storia di Final Fantasy 16 è completa e il team sta lavorando duramente, la scorsa estate si è parlato di uno sviluppo piuttosto avanzato ma lo stesso Yoshida fa sapere che non mostrerà al pubblico un gioco incompleto e incapace di soddisfare le aspettative della community, con ogni probabilità quindi per una nuova presentazione dovremo attendere il 2022.

Final Fantasy 16 uscirà solo su PS5? Secondo varie fonti il gioco uscirà su PlayStation 5 e PC, Square Enix non ha però ancora chiarito eventuali rapporti di esclusiva con Sony.