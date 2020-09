Final Fantasy 16 per PS5 verrà annunciato mercoledì 16 settembre?

Si continua a parlare dell'annuncio di Final Fantasy 16, secondo vari insider infatti il reveal sarebbe imminente e potrebbe avvenire mercoledì 16 settembre durante il nuovo evento PlayStation 5.

Shinji Hashimoto di Square-Enix ha retwittato sul suo profilo il post di annuncio dell'evento stesso e questo è stato interpretato come un possibile segnale della presenza di FF16, ma ovviamente non basta per averne la certezza.

Su ResetERA nel weekend è nato un gigantesco topic che ha visto anche l'intervento di numerosi insider e analisti, tra questi anche ZhugeEX (Daniel Ahmad di NiKo Partners) il quale rivela come Final Fantasy 16 non fosse previsto per lo showcase di giugno ma nulla esclude il gioco possa essere mostrato mercoledì sera. A supportare questa tesi troviamo anche Imran Khan (ex Senior Editor di GameInformer USA e ora in forze nel team di Kinda Funny) il quale parla di "un buon tempismo, probabilmente è il momento giusto per annunciarlo", riferendosi a Final Fantasy 16.

Altre voci invece escludono che Square Enix possa portare all'evento Final Fantasy XVI per concentrarsi invece su Project Athia, quest'ultimo effettivamente annunciato allo showcase di giugno. Stando ad altre voci, lo sviluppo di Final Fantasy 16 sembra essere in stadio avanzato e c'è poi chi ipotizza una possibile esclusiva temporale in stile Final Fantasy 7 Remake ma siamo davvero nel campo delle pure speculazioni.

Seguiremo l'evento PS5 di settembre sul canale Twitch di Everyeye.it mercoledì dalle 11:00 con una lunga maratona di dodici ore... non mancate!