Final Fantasy 16: a che punto è lo sviluppo del gioco Square Enix?

Final Fantasy XVI è stato annunciato a settembre durante lo Showcase PS5, il gioco è ancora privo di una qualsiasi finestra di lancio ma grazie ad un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Square Enix possiamo farci una primissima idea preliminare sullo stato dello sviluppo.

Nell'annuncio di lavoro pubblicato dal publisher viene riportato che "il team ha completato lo sviluppo di base e la produzione della sceneggiatura e sta continuando a creare personaggi e ambientazioni, a costruire le boss battle e ad espandere e migliorare i tool di sviluppo."

La compagnia segnala che al momento la maggior parte dello staff sta lavorando da remoto, Square Enix cerca personale per lavorare sulle cutscene, sulle ambientazioni, sulle mosse dei personaggi e su molti altri aspetti del progetto.

Il sito ufficiale di Final Fantasy 16 dovrebbe debuttare a fine ottobre, secondo alcuni insider (tra cui Jason Schreier) il gioco sarebbe in sviluppo da almeno quattro anni, ci sono quindi buone speranze che FF16 possa vedere la luce nel 2021, si tratta però solamente di supposizioni e attualmente non c'è nessuna finestra di lancio fissata.

Final Fantasy XVI è in sviluppo per PlayStation 5, Square Enix ha ritrattato l'uscita su PC (inizialmente annunciata) ma gli analisti sono concordi nell'affermare che il gioco uscirà anche su Windows in futuro.