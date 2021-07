Final Fantasy 16: a che punto è lo sviluppo e quando verrà mostrato? Parla Yoshida

Nel corso di una recente trasmissione dedicata al futuro di Final Fantasy 14, che tra pochi mesi riceverà l'espansione Endwalker, il Producer Naoki Yoshida ne ha approfittato per fornirci un aggiornamento sullo sviluppo dell'altro grande progetto di cui si sta occupando, Final Fantasy 16.

Yoshida ha spiegato che lo sviluppo sta procedendo bene: il team ha già definito tutti gli scenari, quindi gli snodi della trama e i luoghi in cui saranno ambientati le vicende sono già perfettamente chiari, mentre i lavori per il doppiaggio in lingua inglese sono ormai vicini al completamento.

L'obiettivo del produttore è quello di mostrare il gioco al grande pubblico in grande stile, in modo da convincerlo all'acquisto: "Vogliamo che i giocatori esclamino 'Comprerò questo gioco' quando vedranno il prossimo annuncio. Ci stiamo impegnando molto per assicurarci che la qualità sia grandiosa". In ogni caso, al momento Yoshida non è in grado né di fornirci una data della prossima presentazione, dunque la presenza di Final Fantasy 16 al Tokyo Games Show di settembre non è certa: "Voglio mostrare qualcosa al Tokyo Game Show, ma non siamo sicuri di poter rispettare quella scadenza. Non voglio mostrare alle persone ciò che stiamo facendo con dei piccoli aggiornamenti, voglio mostrarlo quando è pronto".

Final Fantasy 16, ricordiamo, è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 5 ed è ancora privo di una data di lancio.