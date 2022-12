Final Fantasy 16: quando aprono i preordini della Collector's Edition in Italia?

Square Enix ha svelato i contenuti delle edizioni Deluxe e Collector's di Final Fantasy XVI e se la prima è già disponibile per il preordine anche in Italia, per la Collector's Edition bisognerà attendere qualche giorno. Ecco la data da segnare sul calendario.

Come riportato sul sito del gioco, i preordini della Collector's Edition di Final Fantasy 16 apriranno il 12 dicembre dalle 19:00 ora italiana mentre è già possibile preordinare le edizioni Standard (79,99 euro) e Deluxe Edition (109,99 euro).

FF 16 Deluxe Edition

Gioco con copertina reversibile

Mappa di Valisthea in tessuto

Custodia Steelbook con il protagonista Clive Rosfield

FF XVI Digital Deluxe Edition

Gioco

Mini artbook digitale

Mini colonna sonora digitale

Final Fantasy 16 Collector's Edition

Box da collezione metallizato con illustrazione di Yoshitaka Amano

Gioco in versione fisica con copertina reversibile

Statua Premium Fenice contro Ifrit

Cofanetto con otto spille in metallo raffiguranti gli Eikon

Custodia Steelbook raffigurante il protagonista Clive Rosfield

Mappa di Valisthea in tessuto

Mini artbook digitale

Mini colonna sonora digitale

Arma DLC Spada del Sangue, tratta da Final Fantasy II

Al momento potete preordinare Final Fantasy 16 Standard su eBay a 49.98 euro, oppure sul sito di GameStop: la Standard Edition costa 80.98 euro mentre la Deluxe Edition costa 109.98 euro, o infine su Square Enix Store, nel momento in cui scriviamo Amazon non ha ancora aperto i preordini di FF16.