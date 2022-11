Final Fantasy 16, quando esce? La data di lancio potrebbe arrivare ai The Game Awards

Si avvicina l'appuntamento con i The Game Awards 2022, in programma per la serata del prossimo giovedì 8 dicembre 2022, e spuntano le prime indiscrezioni sul possibile palinsesto dell'evento.

Dalle pagine di Insider Gaming, in particolare, il famigerato Tom Henderson rivela che lo show potrebbe essere destinato ad ospitare nuovi dettagli su Final Fantasy XVI. Stando a misteriose fonti dell'insider, sembra infatti che i preordini del JRPG siano destinati a divenire operativi proprio a partire dalle giornate del 7 o 8 dicembre 2022. Una circostanza che, se confermata, potrebbe sottintendere un'apparizione del gioco sul palco dei The Game Awards 2022.



In particolare, il possibile annuncio dell'apertura dei preordini sembra suggerire un imminente annuncio della data di uscita di Final Fantasy XVI, attualmente ancora sconosciuta. Per il momento, Square Enix si è infatti limitata a confermare che il gioco diverrà disponibile nel corso dell'estate del 2023. Al lancio, Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva temporale per PS5. L'accordo tra Sony e il publisher giapponese prevede un periodo di esclusività di sei mesi, al termine del quale l'avventura potrà approdare anche su altre piattaforme.

Quel che è certo è che il lancio dell'atteso JRPG sarà preceduto dalla pubblicazione di una Demo gratis di Final Fantasy XVI, che consentirà ai giocatori di farsi un'idea delle caratteristiche del titolo Square Enix.