Final Fantasy 16: quando esce, esclusiva PS5, doppiaggio italiano e prezzo

C’è un grande fermento per l’arrivo di Final Fantasy XVI, la nuova opera magna prodotta dal team di Square Enix capitanato da Naoki Yoshida e che getta le basi per quello che sembrerebbe, almeno a primo acchito, un nuovo futuro per l’intera saga. L’attesa è quasi giunta al termine, con l’arrivo di quest’ultimo capitolo è ormai dietro l’angolo.

Mentre ci si domanda quali siano i futuri piani del publisher per festeggiare il trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy, gli utenti richiedono a gran voce ulteriori informazioni su tutto ciò che questa nuova iterazione ha da offrire sul versante videoludico, tecnico, narrativo e non solo. Ma cosa sappiamo su Final Fantasy XVI?

Final Fantasy un nome, una garanzia

Di novità in arrivo ve ne sono diverse, soprattutto in seguito a tutte le novità emerse su Final Fantasy XVI dai The Game Awards, il grande show videoludico presentato da Geoff Keighley nel mese di dicembre 2022. In quell’occasione, l’ultimo trailer del gioco ha rivelato interessanti dettagli sulla storia che narra le gesta di Clive Roslied (il protagonista del gioco) e non solo.

I dettagli da approfondire sono diversi, anche a causa del grande impianto narrativo messo in piedi con questo nuovo capitolo. Dunque, qualora foste interessati ad approfondire ulteriormente la tematica e a conoscere le stesse dichiarazioni del team di sviluppo, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva rilasciataci dal team di Final Fantasy XVI.

Quando esce Final Fantasy 16?

Come accennato in apertura, il 2023 sarà il momento del rilancio di un franchise intramontabile. Il futuro di Final Fantasy sarà segnato dall’arrivo di questo nuovo capitolo nel corso dei prossimi mesi. Al momento, l’uscita del gioco è prevista per il 22 giugno 2023. La fatidica data è dietro l’angolo e solo cinque mesi ci separano da uno dei prodotti più attesi.

Su quali piattaforme esce Final Fantasy 16?

Brutte notizie per i fan di Final Fantasy che sono ancora alla ricerca di una PlayStation 5: Final Fantasy XVI è un’esclusiva PS5. All’annosa domanda sulla possibilità che Final Fantasy XVI possa mai arrivare su PC, Naoki Yoshida ha invitato gli utenti a comprare una PS5. Possiamo pensare, quindi, che per il nuovo titolo di Square Enix non vi siano in programma dei possibili porting nell’immediato futuro. Tuttavia, dalle informazioni ufficiali degli ultimi mesi sappiamo che si tratta di un’esclusività temporanea: Sony ha confermato che il gioco è in uscita sulle sole console ammiraglie di casa Sony nel 2023. Che sia quindi il 2024 l’anno dell’uscita di Final Fantasy XVI su PC e sull’ecosistema Xbox? Non vi è modo di rispondere ad oggi alla domanda, ma nei mesi a venire seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle pagine di Everyeye.it

Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano?

Dal noto portale PlayStation Blog, nelle prime settimane del mese di dicembre sono emersi ulteriori dettagli per quel che concerne Final Fantasy XVI. Tra le tante novità rivelate, quella che più ha colpito – in positivo – l’utenza italiana riguarda il fronte doppiaggio: Final Fantasy XVI sarà doppiato in italiano, come visto con il trailer dei The Game Awards di Final Fantasy 16 in italiano. Fino ad ora si conoscono solo alcuni dei nomi che comporranno il cast di doppiatori del prodotto. Qui di seguito vi elenchiamo i nomi finora rivelati:

Clive Rosfield – Alessandro Capra

Joshua Rosfield – Arturo Sorino

Jill Warrick (bambina) – Beatrice Maruffa

Jill Warrick (giovane adulta) – Ilaria Silvestri

Cidolfus Telamon – Alberto Angrisano

Benedikta Harman – Katia Sorrentino

Hugo Kupka – Francesco Rizzi

Dion Lesage – Luca Appetiti

Barnabas Tharmr – Fabrizio Dolce

Quanti e quali sono i personaggi di Final Fantasy XVI?

Il palco dei The Game Awards ha permesso di avere grandi conferme sul venturo gioco e, soprattutto, su alcuni aspetti più o meno secondari dell’esperienza di gioco. Tra questi, dall’evento dello scorso 8 dicembre sappiamo che vi è modo di controllare un secondo personaggio su Final Fantasy XVI, senza considerare il protagonista di cui vestiamo i panni nell’intero corso dell’avventura (Clive Rosfield). Quindi, grazie alle dichiarazioni del team e, soprattutto, del Creative Director Kazutoyo Maehiro, sappiamo che una delle caratteristiche principali di Final Fantasy XVI è proprio la presenza di un party formato da più personaggi controllabili. Tuttavia, non vi sono ulteriori dettagli sull’importante feature che costituisce un importante elemento dell’intero combat system.

Prezzo e versioni di Final Fantasy XVI

Come già annunciato dalla stessa Square Enix, Final Fantasy XVI verrà venduto al prezzo di 79,99 euro in versione fisica e digitale, come riportato anche dallo stesso sito ufficiale del PlayStation Store. Effettuando il preordine di Final Fantasy 16, tutti i giocatori potranno ottenere un cuorefiero, un portafortuna di Cait Sith e degli occhiali da studioso quali bonus dell’acquisto anticipato. Infine, la nuova produzione videoludica dedicata all’iconico brand di Final Fantasy verrà venduta anche in due ulteriori edizioni: Deluxe e da collezione

Edizione Deluxe

Acquistabile al prezzo di 109,99 euro, la seconda edizione del gioco contiene al suo interno:

Il gioco nella sua edizione base

Mappa in tessuto di Valisthea

Steelbook speciale di Clive Rosflied

Come riportato dal sito ufficiale PlayStation, invece, la versione digitale della Deluxe Edition sarà venduta al prezzo di 99,99 euro e conterrà al suo interno:

Gioco nella versione base

Mini-artbook digitale

Mini-colonna sonora digitale

Edizione da collezione

La tanto ambita Collector’s Edition può essere acquistata al prezzo di listino di 349,99 euro. Al suo interno, sono presenti i seguenti contenuti:

Bonus Preorder

Contenuti digitali dell’edizione Deluxe

Statua premium Fenice vs Ifrit dalle dimensioni di 27 cm x 23 cm x 15 cm

Collezione di spille metallizzate con le raffigurazioni di otto Eikon

Inoltre, come riportato dallo stesso publisher, all’interno dell’edizione da collezione saranno presenti anche i contenuti fisici dell’edizione Deluxe, andando così ad aumentare il numero di contenuti venduti con una versione che saprà fare la gioia di tutti i collezionisti.