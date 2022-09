Final Fantasy 16: quando esce il nuovo trailer e quando sarà annunciata la data di lancio?

Subito dopo aver deliziato i fan con il trailer di Final Fantasy 16 intitolato Dominance, trasmesso in occasione del PlayStation State of Play di giugno, il produttore Naoki Yoshida diede appuntamento all'autunno per un nuovo filmato dell'attesissimo gioco di ruolo per PlayStation 5.

Il Tokyo Game Show 2022, tuttavia, è passato senza portare nulla di nuovo, dunque quando si è presentato ai Japan Game Awards 2022 per ritirare un premio per Final Fantasy 14 il buon Yoshida non ha potuto schivare una domanda in merito. In risposta ad un intervistatore che gli ha chiesto chiarimenti sulla data di pubblicazione del nuovo trailer di Final Fantasy 16, il produttore ha dato appuntamento a ottobre, sebbene i piani non sembrano essere ancora del tutto definiti: "Non ho avuto modo di parlare con il marketing e l'ufficio delle pubbliche relazioni, quindi non so cosa posso dire, ma credo che probabilmente saremo in grado di pubblicare il nuovo trailer il mese prossimo più o meno".

Il produttore ha anche delineato quello che sarà il passo successivo. Il suo obiettivo è infatti quello di fornire delle indicazioni sul lancio di Final Fantasy 16 dopo la pubblicazione del trailer in questione: "Dopodiché, spero di poter fornirvi un'idea approssimativa sulla data di pubblicazione del gioco", ha dichiarato in coda all'intervento.

Final Fantasy 16, ricordiamo, è atteso esclusivamente su PlayStation 5 in una generica estate del 2023. Alla luce delle parole di Yoshida, entro fine anno dovremmo ricevere sia una nuovo trailer, sia delle indicazioni più precise sulla finestra di lancio.