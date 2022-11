Final Fantasy 16, quando verrà svelata la data d'uscita? Ne parla Square Enix

Non bastassero le ricche anticipazioni sui segreti di Final Fantasy 16 nella nostra intervista a Square Enix, il produttore Naoki Yoshida ha offerto ai microfoni di Famitsu delle importanti precisazioni sulle tempistiche richieste per l'annuncio della data d'uscita del kolossal GDR.

L'esponente dell'azienda giapponese si dice consapevole delle grandi aspettative degli appassionati per il prossimo atto della serie ruolistica di Final Fantasy, e dell'impazienza che ne deriva per l'annuncio della data di lancio su PlayStation 5.

A tal proposito, Yoshida sottolinea come "stiamo già pianificando la pubblicazione di tante nuove informazioni su Final Fantasy 16 prima della fine dell'anno, quindi penso proprio che saremo in grado di comunicarvi presto una data d'uscita. Ma non preoccupatevi, uscirà al massimo entro l'estate del 2023, non più tardi!".

Il produttore di FF16 spiega inoltre che lo sviluppo del gioco è completo al 95%, salvo poi aggiungere che "le percentuali non riflettono e descrivono appieno tutti quei processi da compiere prima di raggiungere la fase Gold. E anche dopo averla raggiunta, possono volerci dei mesi per produrre tutti i dischi e provvedere alla loro spedizione, perciò sì, lo sviluppo del gioco è quasi finito ma ci sono altri fattori da considerare prima della commercializzazione vera e propria".

