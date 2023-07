Final Fantasy 16 e la radicale svolta action: il confronto con God of War in video

La spettacolare rivoluzione del gameplay di Final Fantasy 16 è al centro di un nuovo video approfondimento realizzato da IGN.com comparando le dinamiche action della nuova avventura ruolistica di Square Enix al sistema di combattimento di God of War.

D'accordo, il raffronto diretto tra il nuovo kolossal della saga di Final Fantasy e gli ultimi capitoli dell'odissea norrena di Kratos e Atreus potrà sembrare 'leggermente' forzato, eppure basta osservare il lavoro svolto da Square Enix per erigere l'impalcatura ludica di FF16 sulle basi di un combat system 'all'occidentale' per intuire la reale portata del cambiamento voluto dagli sviluppatori nipponici.

Sempre nel video che campeggia a inizio articolo, i giornalisti di IGN.com entrano nel merito delle modifiche apportate da Square Enix per far aderire il gameplay di Final Fantasy 16 agli standard degli action adventure come Ghost of Tsushima e lo stesso God of War.

E voi, cosa ne pensate dei cambiamenti che hanno interessato il gameplay di FF16? Ritenete che Square Enix abbia preso la decisione giusta oppure avreste preferito immergervi in un'esperienza più 'tradizionale' e aderente ai canoni JRPG storici della serie di Final Fantasy? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida con trucchi di Final Fantasy 16 per dominare a Valisthea.