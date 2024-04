Final Fantasy 16 ha raggiunto uno dei suoi obiettivi: conquistare i giocatori più giovani

Intervistato da PushSquare, il director del nuovo DLC di Final Fantasy XVI ha parlato di come il gioco sia riuscito a conquistare un nuovo tipo di pubblico e sopratutto ad attrarre giocatori più giovani, portando ad una espansione del franchise.

Già prima del lancio Yoshida aveva dichiarato che Final Fantasy 16 non avrebbe avuto combattimenti a turni perché non piacciono ai giovani, maggiormente orientati verso un sistema di combattimento di stampo action, come confermato anche da Takeo Kujiraoka, attualmente a lavoro sull'espansione The Rising Tide:

"I giocatori di Final Fantasy sono cresciuti e sono in maggioranza giovani adulti, tuttavia con Final Fantasy 16 abbiamo invertito la tendenza dal momento che abbiamo conquistato più persone in età compresa tra l'adolescenza ed i primi vent'anni."

Uno degli obiettivi del team era quello di allargare la fanbase e permettere a persone di tutte le età di giocare a Final Fantasy 16, obiettivo a quanto pare pienamente raggiunto. Questo non vuol dire ovviamente che i prossimi episodi della saga saranno necessariamente di natura action:

"Questo non significa che tutti i prossimi Final Fantasy saranno uguale a FF16, chiaramente, ma il fatto di aver conquistato nuovi giocatori apre sicuramente scenari interessanti per chi si occuperò dei prossimi capitoli della saga."

Final Fantasy 16 arriverà prossimamente anche su PC sebbene al momento non ci sia ancora una data di uscita per questa versione.

