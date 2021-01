Final Fantasy 16 e RE Village superati da Monster Hunter: i giochi più attesi in Giappone

Nonostante la pubblicazione della Demo di Resident Evil: Village per PlayStation 5, il survival horror non riesce a conquistarsi il titolo di gioco più atteso dal pubblico giapponese.

A decretarlo è il periodico sondaggio condotto da Famitsu, noto magazine del Sol Levante, tra i propri lettori. Nell'indicare il titolo più atteso tra le produzioni già annunciate, il pubblico nipponico non ha esitato nel premiare Monster Hunter: Rise, che si colloca in testa con un notevole vantaggio sui diretti concorrenti. Il titolo Capcom si mantiene così in testa, superando produzioni notevolmente attese, come Final Fantasy XVI, Tales of Arise o The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

[NSW] Monster Hunter Rise: con un totale di 578 voti; [PS5] Final Fantasy 16: con un totale di 410 voti; [PS4] Tales of Arise: con un totale di 390 voti; [PS5] Resident Evil Village: con un totale di 278 voti; [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: con un totale di 270 voti; [NSW] Shin Megami Tensei 5: con un totale di 251 voti; [NSW] Bayonetta 3: con un totale di 246 voti; [NSW] Rune Factory 5: con un totale di 244 voti; [NSW] Bravely Default 2: con un totale di 235 voti; [NSW] Ushiro: con un totale di 199 voti;

In linea più generale, possiamo osservare come la classifica proposta da Famitsu veda un trionfo della console ibrida, con ben sette titoli in lista. Tra questi ultimi anche, presto in arrivo tra le uscite Nintendo Switch di febbraio 2021