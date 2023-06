Final Fantasy 16, record in Giappone: è il gioco PS5 venduto più velocemente di sempre

Come prevedibile, Final Fantasy 16 è stato il gioco più venduto in Giappone nella settimana di lancio e, sebbene i suoi numeri siano lontani da quanto registrato da Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake, l'ultimo kolossal di Square Enix può comunque togliersi un'importante soddisfazione.

Con le sue 336.027 copie vendute dallo scorso 22 giugno, Final Fantasy XVI è diventato il gioco PlayStation 5 venduto più velocemente di sempre in Giappone, almeno fino a questo momento. Il nuovo episodio della serie fa dunque meglio di altre importanti produzioni quali Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Resident Evil 4 Remake, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, altri giochi di grande successo su PS5 sul suolo nipponico.

I dati tra l'altro riguardano la sola distribuzione in formato fisico, dunque non è da escludere che i numeri possano essere assai più consistenti calcolando anche le vendite in versione digitale. L'esordio di Final Fantasy XVI è inoltre stato positivo al punto da scalzare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dal gradino più alto del podio, sul quale si ritrovava ininterrottamente da sei settimane.

Square Enix nel ha nel frattempo confermato che Final Fantasy 16 ha già venduto 3 milioni di copie in tutto il mondo, sommando i numeri delle edizioni retail con quelle digitali. Ora non resta che scoprire quanto ancora cresceranno i risultati della sedicesima fantasia finale.