Final Fantasy 16, reveal all'evento PS5? Square Enix consiglia di guardare lo show

Mentre cresce l'attesa per l'evento PS5 su data e prezzo, il Global Community Manager di Square Enix, Toshio Murouchi, si è affacciato sui social per lanciare un messaggio ai fan dell'azienda giapponese e consigliare loro di ammirare il PlayStation 5 Showcase organizzato da Sony per questa sera, mercoledì 16 settembre.

Dalle pagine del suo profilo Twitter personale, il dirigente di Square Enix si è infatti rivolto a ciascuno dei suoi follower sui social per rivolgergli un appello ad "andare a letto presto e alzarsi presto...", non prima però di condividere un post di PlayStation Japan che ricorda l'imminente evento a tema PS5.

Se in Italia lo show di Sony è previsto per le ore 22:00 di questa sera, 16 settembre, in madrepatria l'evento obbligherà i fan del Monolite Nero a trascorrere una notte insonne per ammirare l'evento alle ore 05:00 di giovedì mattina, da qui il motivo del consiglio rivolto dal dirigente nipponico.

L'appello di Murouchi sembra perciò confermare, seppure indirettamente, la partecipazione di Square Enix al PS5 Showcase, con la probabile diffusione di un nuovo video gameplay di Project Athia o, magari, la presentazione ufficiale di FFXVI. Ad alimentare i rumor sul reveal di Final Fantasy 16, d'altronde, ci ha pensato nei giorni scorsi anche il produttore di Square Enix Shinji Hashimoto con un tweet, prontamente rimosso, dove ha invitato gli appassionati ad assistere ad "alcuni degli incredibili giochi in arrivo su PS5, e non solo!".