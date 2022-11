'Final Fantasy 16 riceverà una demo giocabile nel 2023', rivela il producer Yoshida

Oltre ad aver recentemente discusso dell'importanza dei personaggi femminili di Final Fantasy 16, il producer Naoki Yoshida ha parlato dei piani di Square-Enix per una una versione dimostrativa del JRPG.

L'argomento è stato sviscerato da Yoshida durante un'intervista concessa ai microfoni di Dengeki, occasione in cui il producer ha rivelato che l'azienda giapponese intende pubblicare una demo giocabile di Final Fantasy 16 poco prima della sua uscita ufficiale, così da mantenere viva l'attenzione dei fan e stimolarne la curiosità. Teniamo a precisare, tuttavia, che potrebbe trattarsi di una dichiarazione non totalmente attendibile, in quanto ottenuta dalle fonti attraverso l'impiego di un traduttore automatico per il giapponese.

Le recenti interviste concesse da Yoshida ci hanno tra l'altro permesso di raccogliere ulteriori informazioni di rilievo in merito al prossimo capitolo della serie dedicata alla 'Fantasia Finale'. Il producer ha infatti anche parlato della data di pubblicazione di Final Fantasy 16, affermando che nuove informazioni in merito verranno condivise entro la fine dell'anno. Lo sviluppo del gioco, ha continuato Yoshida, è ormai nelle fasi finali e non dovrebbero esserci ulteriori ritardi rispetto alla finestra di lancio prevista per quest'estate su PlayStation 5.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una intervista esclusiva che lo stesso Yoshida ha concesso ai nostri redattori.