Final Fantasy 16 avrà il regolatore della difficoltà come già successo col motion blur?

Final Fantasy 16 è un gioco troppo facile? È questa la domanda che ci siamo posti guardando alle polemiche che stanno montando in rete in questi giorni. Sono parecchi i giocatori a reputare l'ultima fantasia finale di Square Enix poco sfidante e, di riflesso, a chiedere a gran voce l'implementazione di un regolatore della difficoltà.

Final Fantasy 16, tecnicamente, già offre un selettore della difficoltà, anche se il suo funzionamento è piuttosto singolare. I giocatori possono scegliere tra due differenti modalità, Storia e Azione, le quali si limitano a modificare gli accessori equipaggiati di default, senza intervenire in alcun modo sulla forza dei nemici, le debolezze del protagonista e gli HP, che dunque non presentano differenze tra le due modalità.

Più precisamente, in Final Fantasy 16 le cose funzionano in questo modo: nel mondo di gioco è possibile rinvenire cinque Timely Accessory, ossia degli oggetti che semplificano notevolmente la vita del giocatore. Nella Modalità Storia due di questi sono equipaggiati di default, ossia l'Anello delle rapide schivate (che evita in automatico gli assalti schivabili) e l'Anello dei rapidi colpi (che permette di concatenare combo micidiali con l'ausilio di un singolo tasto). Tali oggetti sono presenti anche nella Modalità Azione, ma in questo caso sono equipaggiabili a discrezione del giocatore: va da sé che chi cerca un livello di sfida più alto non dovrebbe in alcun modo equipaggiarli.

Parte della comunità reputa tuttavia questo sistema inefficace, reputando Final Fantasy 16 facile anche in Modalità Azione con gli oggetti non equipaggiati, a tal punto da richiedere a gran voce un regolatore della difficoltà tradizionale, in grado di intervenire su forze, debolezze e ammontare dei punti salute di protagonista e nemici. Arriverà mai? Al momento è difficile dirlo con certezza, dal momento che Square Enix non si è ancora espressa al riguardo. La Creative Business Unit III ha ripetutamente dichiarato d'aver lanciato sul mercato un prodotto fatto e finito, dunque l'impressione è che il regolatore della sfida non sia mai stato messo in conto. A nostro modo di vedere tutto è possibile, ma il nostro consiglio è quello di non aspettarvelo a stretto giro.

A differenza del selettore del Motion Blur, effettivamente arrivato con una patch post-lancio, un intervento sul livello di difficoltà è indubbiamente più complesso, poiché richiederebbe un ri-bilanciamento di molteplici componenti di gioco e di tempi di sviluppo sicuramente più lunghi. Se le lamentele non s'arrestano, in ogni caso, Square Enix potrebbe seriamente pensare di metterlo in cantiere. Per come la vediamo noi, guardando alla storia recente del franchise, un regolatore della difficoltà potrebbe rappresentare un interessante selling point di un'eventuale riedizione di Final Fantasy 16. Se ben ricordate, anche Intergrade, riedizione di Final Fantasy 7 Remake, ha introdotto un nuovo livello di difficoltà.