Final Fantasy 16 potrebbe ricevere DLC: Yoshida ha stilato un piano post-lancio di 18 mesi

Nonostante la sua creatura non sia ancora arrivata sul mercato, Naoki Yoshida sta già guardando al futuro di Final Fantasy 16. Nel corso di una serie di interviste concesse negli ultimi giorni, il produttore ha delineato, seppur non in maniera del tutto chiara, i piani post-lancio per la sedicesima fantasia finale.

Durante una chiacchierata con i conduttori del talk show Weekly Ocha, Yoshida ha fatto sapere di aver delineato un piano post-lancio di ben 18 mesi per Final Fantasy 16, con l'obiettivo di sostenerne le vendite nel lungo periodo. Il produttore ha ammesso di non essere particolarmente interessato ai risultati di vendita della prima settimana, poiché conta molto sul passaparola (che in tempi recenti ha segnato il successo di un'altra grande produzione giapponese, Slam Dunk). Egli ritiene che oggigiorno le giovani generazioni non prestino molto attenzione alle date d'uscita, essendo maggiormente interessati a ciò che è popolare, indipendentemente da quando è arrivato sul mercato, un trend che sarebbe ben evidente con Apex Legends e Fortnite.

Yoshida, dunque, non parrebbe essere molto preoccupato dalle indiscrezioni secondo le quali Square Enix non sarebbe soddisfatta dei preordini di Final Fantasy 16: la partita andrà giocata sul lungo periodo, anche perché il gioco uscirà su una singola piattaforma, PS5, che non può ancora godere di una diffusione capillare.

Purtroppo, durante l'intervista a Weekly Ocha il produttore non ha delineato nel dettaglio questo fantomatico piano post-lancio di 18 mesi, che immaginiamo includa aggiornamenti di gioco ed iniziative non meglio specificate. Nel corso di un'altra intervista, in questo caso con la testata giapponese ASCII, ha tuttavia svelato che Final Fantasy 16 potrebbe ricevere dei DLC in futuro. Tutto dipenderà dall'accoglienza che gli riserveranno i giocatori e la critica, dal momento che attualmente non c'è nulla in cantiere. La Business Unit III di Square Enix si è concentrata nello sviluppo di un gioco completo e godibile al 100% fin dal lancio, dunque eventuali espansioni verranno considerate in seguito. Il loro eventuale lancio, dunque, potrebbe avvenire molto dopo la pubblicazione di Final Fantasy 16, che ricordiamo essere fissata per il 22 giugno in esclusiva su PS5.