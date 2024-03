Final Fantasy 16 Rising Tide, parla il director: una storia di speranza e un Easter egg

Dopo aver presentato il nuovo DLC Rising Tide al PAX East 2024, gli autori di Final Fantasy 16 si sono riuniti dinanzi ai microfoni di Famitsu per svelare ulteriori dettagli su ciò che i giocatori avranno modo di vivere a partire dal prossimo 18 aprile.

Nel prendere la parola, il Game Director del DLC Takeo Kujiraoka ha innanzitutto rivelato che l'intenzione del team è stata fin dall'inizio quella imbastire "un'avventura in un mondo più luminoso". Anche se è ambientata prima del finale di Final Fantasy 16, "la storia del DLC è stata pensata per offrire ai giocatori un senso di speranza". Coloro che hanno apprezzato l'esperienza principale potranno tuttavia ritrovare tutti i tratti distintivi della produzione e del mondo di Valisthea.

Con l'obiettivo di stuzzicare ulteriormente i giocatori di lunghissima data, Kujiraoka ha anche anticipato la presenza di un Easter egg. La nuova area di gioco, Mysidia, rappresenta infatti un tributo alle città popolate dai maghi in Final Fantasy II e Final Fantasy IV!

Rising Tide, ricordiamo, sarà disponibile all'acquisto a partire dal 18 aprile. La storia vede Clive e i suoi recarsi nella regione costiera di Mysidia con l'obiettivo di salvare il leggendario Eikon dell'Acqua, il Leviatano, dalle forze che minacciano la sua sopravvivenza. Giunto sul posto, il gruppo sarà chiamato a stringere un'alleanza con Shula e cimentarsi in una nuova serie di attività che coinvolgeranno anche luoghi di Valisthea già calcati nell'avventura principale. Assieme al DLC a pagamento verrà messo a disposizione in via del tutto gratuita anche l'aggiornamento 1.30 di Final Fantasy 16. Tra le novità previste figurano la possibilità di annullare una missione hià intrapresa e la funzione Set di Abilità, che darà modo di salvare fino a cinque set di abilità unici richiamabili al bisogno.