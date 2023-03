Final Fantasy 16: rivelata la risoluzione e il frame rate del prossimo gioco Square Enix

Attendete con ansia l'arrivo di Final Fantasy 16, programmato per il prossimo 22 giugno 2023? Il prossimo capitolo della saga trentennale di Square Enix si è presentato ancora una volta al grande pubblico, con un nuovo gameplay che mostra l'esplorazione e il gameplay di Final Fantasy 16 al Pax East.

Proprio a seguito del sopracitato trailer dedicato alla ventura iterazione di Final Fantasy, Naoki Yoshida ha rivelato ulteriori dettagli tecnici sul progetto: si sapeva già della presenza di modalità grafiche per 4K e Frame Rate per Final Fantasy 16; eppure, di recente, il producer del titolo ha spiegato nel dettaglio le suddette modalità.

In particolare, direttamente dal Pax East sappiamo che la modalità Frame Rate punta ai 60 fotogrammi per secondo, con una probabile risoluzione di 1440 pixel. Invece, per quel che concerne il miglioramento della qualità visiva, Final Fantasy 16 girerà a 30fps con una risoluzione 4K (o 2160p, che dir si voglia). Il tutto è volto a sfruttare al meglio le prestazioni dell'hardware di casa Sony, facendo vedere la potenza bruta delle console di ultimissima generazione.

Proprio per questo, Yoshida ha effettuato una dimostrazione del caricamento di un file di salvataggio del gioco, mostrando che la console impiega soli tre secondi per avviare il titolo dall'apposita schermata. La colonna portante di Final Fantasy 16 rimane l'azione, come dimostrato dalla presenza di quick time event che, come affermato dallo stesso Naoki Yoshida, non inficiano sulla vittoria o sconfitta dell'utente.

Il salto in avanti - in termini di qualità - è evidente e non vediamo l'ora di provare questa nuova esperienza videoludica che si avvicina sempre di più alla sua pubblicazione, prevista per la seconda metà dell'anno. Siete interessati al prossimo capitolo della saga di Square Enix? In caso, vi invitiamo a recuperare la nostra analisi del coraggioso spettacolo a base di azione di Final Fantasy 16.