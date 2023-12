Final Fantasy 16: un romantico cosplay di Clive e Jill uniti per Valisthea

Mentre l'utenza PC attende l'arrivo di Final Fantasy 16, che pare avrà bisogno di un SSD obbligatorio per essere giocato, la community PlayStation 5 gode delle splendide novità arrivate nelle ultime settimane. Torniamo a Valisthea con questa spettacolare collaborazione condivisa dai cosplayer Regol.art e yayachu.

Com'era stato promesso, ai The Game Awards Square Enix ha presentato le due espansioni a pagamento per Final Fantasy 16. Se FF 16 The Rising Tied arriverà solo nella primavera del 2024, Echoes of the Fallen è invece già disponibile all'acquisto. Si tratta di due capitoli della storia aggiuntivi che andranno a esplorare e approfondire ulteriormente la narrazione della sedicesima fantasia finale con nuove sequenze e scenari da esplorare, ma soprattutto con tanti nuovi scontri importanti. Per i contenuti offerti, Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen viene venduto a un prezzo modico. Vi ricordiamo che è anche possibile ottenere entrambi i DLC attraverso l'expansion pass.

Siamo dunque tornati nel Ducato di Rosaria, ma questa volta non lo facciamo per mezzo del videogioco sviluppato da Square Enix. A farci tornare nel magico mondo di Final Fantasy 16 è un cosplay di Clive Rosefield e Jill Warrick. Nell'interpretazione condivisa dai due artisti osserviamo delle scene romantiche tra gli eroi del titolo, prima abbracciati e poi mano nella mano.