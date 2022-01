Final Fantasy 16 salta il 2022? Square Enix non lo cita tra i giochi in arrivo quest'anno

Sappiamo che Final Fantasy 16 è in ritardo di sei mesi sulla tabella di marcia e il gioco verrà presentato nuovamente durante la primavera, tuttavia non è escluso che il lancio possa avvenire nel 2023, o almeno questo farebbe pensare un nuovo post sul blog ufficiale di Square Enix.

Il blog americano ufficiale ha pubblicato un post con i giochi Square Enix in arrivo nel 2022 e tra questi troviamo ad esempio Babylon's Fall, Life is Strange: Remastered Collection, Chocobo GP per Nintendo Switch, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins, Forspoken e anche giochi privi di una data di uscita precisa come Final Fantasy VI Pixel Remastered, l'espansione Worldslayer di Outriders e Star Ocean: The Divine Force.

Grande assente Final Fantasy 16 appunto, che non viene menzionato tra i giochi in arrivo quest'anno portando a pensare che l'uscita sia prevista per il 2023. Si tratta però solamente di ipotesi e lo stesso blog sottolinea come "altre sorprese sono in arrivo", è presto dunque per tirare le somme e l'elenco non sembra essere definitivo.

Secondo i rumor Square Enix ha una esclusiva PlayStation da annunciare dopo la presentazione di Final Fantasy 16 in primavera ma non è chiaro se il gioco misterioso arriverà nel 2022 o se verrà pubblicato più avanti.