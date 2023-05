Final Fantasy 16: i salvataggi della demo possono essere usati nel gioco completo?

Sappiamo che la demo di Final Fantasy 16 si concentrerà sulla gioventù di Clive, emergono però ora anche alcuni dettagli riguardo la durata della versione di prova e la possibilità di mantenere i salvataggi della demo nel gioco completo.

La versione demo del gioco Square Enix durerà circa due ore permettendo di giocare le prime fasi del prologo, inoltre i propri progressi potranno essere importati e utilizzati nel gioco completo quando questo sarà disponibile dal 22 giugno 2023.

Una scelta pensata per garantire una sorta di continuità tra la demo e il gioco finale, con la prima che si presenta come un vero e proprio prologo e non una demo ad-hoc confezionata con fasi "casuali" tratte del gioco completo.

Purtroppo non sappiamo ancora quando uscirà la demo di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida ha più volte ribadito che l'intenzione del team è quella di pubblicare la demo circa due settimane prima del lancio del gioco, idealmente quindi a metà giugno.

Con il PlayStation Showcase alle porte però ci sono buone possibilità che un annuncio a riguardo possa essere imminente. Non ci resta che attendere dunque le prossime ore per saperne di più sulla possibile data di uscita della demo di Final Fantasy 16 per PS5.